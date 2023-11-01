Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Giriş: 01.11.2023 - 22:26 Güncelleme: 01.11.2023 - 22:26
Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Salih K. yönetimindeki 37 AAC 863 plakalı otomobil Cebrail Mahallesi Alemdar Sokak'ta devrildi.
Kazada sürücü ve otomobildeki Duygu Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.