Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 10:43 Güncelleme: 02.11.2023 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla M.K, C.S. ve P.Y'nin ikametlerinde arama yapıldı.

        Aramada bir miktar sentetik ecza hapı, metamfetamin, kubar esrar ile ruhsatsız av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        "Çok süratli ve golcü"
        "Çok süratli ve golcü"
        Netanyahu'nun başbakan olarak günleri sayılı mı?
        Netanyahu'nun başbakan olarak günleri sayılı mı?
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı
        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı
        Biden'dan ateşkes çağrısına yanıt
        Biden'dan ateşkes çağrısına yanıt
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Ve sonunda geldi! Sağanak yağmur uyarısı
        Ve sonunda geldi! Sağanak yağmur uyarısı
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'daki iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Kastamonu'daki iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Kastamonu'da silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da "Tarım Tanıtım Günü Etkinliği" düzenlendi
        Kastamonu'da "Tarım Tanıtım Günü Etkinliği" düzenlendi
        Tosya'da "Kızılay Bahçesi"nde öğrencilere Türk Kızılayı anlatıldı
        Tosya'da "Kızılay Bahçesi"nde öğrencilere Türk Kızılayı anlatıldı
        Hatay'da enkazdan çıkarılan 54 yaşındaki kadın Kastamonu'da üniversiteye ba...
        Hatay'da enkazdan çıkarılan 54 yaşındaki kadın Kastamonu'da üniversiteye ba...