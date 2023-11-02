Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla M.K, C.S. ve P.Y'nin ikametlerinde arama yapıldı.
Aramada bir miktar sentetik ecza hapı, metamfetamin, kubar esrar ile ruhsatsız av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.