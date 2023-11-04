AK Parti Kastamonu Kadın Kollarından Tosya'da 53 yapının yandığı köye ziyaret AK Parti Kastamonu ve Tosya Kadın Kolları üyeleri, Tosya ilçesinde 53 yapının yandığı köyü ziyaret etti.

AK Parti Kastamonu ve Tosya Kadın Kolları üyeleri, Tosya ilçesinde 53 yapının yandığı köyü ziyaret etti.

Yağcılar köyünü ziyaret eden kadınlar, yangınzedelerle sohbet ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AK Parti Kastamonu Kadın Kolları Başkanı Gülsüme Köylü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yağcılar köyünde yangın felaketi yaşayanları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirterek, "Elimizden geldiğince dertlerine derman olmaya çalıştık. Devlet kurumlarımızla tüm gücümüzle her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Rabb'im daha da beterinden muhafaza buyursun." ifadelerini kullandı.

Ziyarete AK Parti Tosya İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Cınbar ile partililer katıldı.