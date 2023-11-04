Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        AK Parti Kastamonu Kadın Kollarından Tosya'da 53 yapının yandığı köye ziyaret

        AK Parti Kastamonu ve Tosya Kadın Kolları üyeleri, Tosya ilçesinde 53 yapının yandığı köyü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 13:27 Güncelleme: 04.11.2023 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Kastamonu Kadın Kollarından Tosya'da 53 yapının yandığı köye ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Kastamonu ve Tosya Kadın Kolları üyeleri, Tosya ilçesinde 53 yapının yandığı köyü ziyaret etti.

        Yağcılar köyünü ziyaret eden kadınlar, yangınzedelerle sohbet ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        AK Parti Kastamonu Kadın Kolları Başkanı Gülsüme Köylü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yağcılar köyünde yangın felaketi yaşayanları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirterek, "Elimizden geldiğince dertlerine derman olmaya çalıştık. Devlet kurumlarımızla tüm gücümüzle her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Rabb'im daha da beterinden muhafaza buyursun." ifadelerini kullandı.

        Ziyarete AK Parti Tosya İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Cınbar ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Doğuş'un eski menajeri olduğunu söyleyen kişiyle Mahir tanışıyormuş!
        Doğuş'un eski menajeri olduğunu söyleyen kişiyle Mahir tanışıyormuş!
        Rehine takası görüşmeleri başladı
        Rehine takası görüşmeleri başladı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Golden önce penaltı var mı?
        Golden önce penaltı var mı?
        "Türkiye aşk"
        "Türkiye aşk"
        "Buruk mutluluk"
        "Buruk mutluluk"
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Hakemlik iflas etti!
        Hakemlik iflas etti!
        Biber gazlı saldırganı gözleri ele vermiş!
        Biber gazlı saldırganı gözleri ele vermiş!
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        Gazze'de korkunç manzara uydu görüntülerinde
        Gazze'de korkunç manzara uydu görüntülerinde
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        İtalyan gezgin bisikletle dünya turu yapıyor
        İtalyan gezgin bisikletle dünya turu yapıyor
        Kastamonu'da yangında zarar gören 53 yapının enkazını kaldırma çalışmaları...
        Kastamonu'da yangında zarar gören 53 yapının enkazını kaldırma çalışmaları...
        Kastamonu'da bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasıyla ilgili 16 yaşı...
        Kastamonu'da bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasıyla ilgili 16 yaşı...
        Kastamonu'da Filistin'e destek için hayır çarşısı açıldı
        Kastamonu'da Filistin'e destek için hayır çarşısı açıldı
        Tosya'da yeni sezon pirinci satışa sunuldu
        Tosya'da yeni sezon pirinci satışa sunuldu
        Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında bulunan bebek Ankara'ya sevk edildi
        Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında bulunan bebek Ankara'ya sevk edildi