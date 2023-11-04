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        Kastamonu'da patlayan mutfak tüpü nedeniyle evde hasar oluştu

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki bir evde patlayan tüp, hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 04.11.2023 - 15:18
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        Kastamonu'da patlayan mutfak tüpü nedeniyle evde hasar oluştu
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki bir evde patlayan tüp, hasara yol açtı.

        Karabey köyü Akpınar Mahallesi'nde 62 yaşındaki Salih Bolat ve eşi Fahriye Bolat'ın ikamet ettiği evde mutfak tüpü patladı.

        Patlama nedeniyle iki katlı betonarme evde hasar oluştu.

        Bolat çiftinin patlama sırasında evde bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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