Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Kastamonu Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 42-32 yendi.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da ev sahibi ekibin 20-15 üstünlüğüyle sona erdi.

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