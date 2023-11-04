Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Kastamonu Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 42-32 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:52 Güncelleme: 04.11.2023 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Kastamonu Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 42-32 yendi.

        Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da ev sahibi ekibin 20-15 üstünlüğüyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da patlayan mutfak tüpü nedeniyle evde hasar oluştu
        Kastamonu'da patlayan mutfak tüpü nedeniyle evde hasar oluştu
        İtalyan gezgin bisikletle dünya turu yapıyor
        İtalyan gezgin bisikletle dünya turu yapıyor
        AK Parti Kastamonu Kadın Kollarından Tosya'da 53 yapının yandığı köye ziyar...
        AK Parti Kastamonu Kadın Kollarından Tosya'da 53 yapının yandığı köye ziyar...
        Kastamonu'da yangında zarar gören 53 yapının enkazını kaldırma çalışmaları...
        Kastamonu'da yangında zarar gören 53 yapının enkazını kaldırma çalışmaları...
        Kastamonu'da bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasıyla ilgili 16 yaşı...
        Kastamonu'da bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasıyla ilgili 16 yaşı...
        Kastamonu'da Filistin'e destek için hayır çarşısı açıldı
        Kastamonu'da Filistin'e destek için hayır çarşısı açıldı