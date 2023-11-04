Kastamonu Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçının ardından

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde ağırladığı İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 42-32 mağlup eden Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Serpil İskenderoğlu, EHF Ligi eleme maçı öncesi aldıkları galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

İskenderoğlu, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8'te 8 yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Birçok sakatlıklarının bulunmasına rağmen dar kadroyla iyi işler yaptıklarını belirten İskenderoğlu, "Bu maç, Avrupa maçından önce bizim için bir hazırlık gibi oldu. Biraz fazla gol yedik gibi gözüküyor ama sonuçtan memnunuz. Umarım 11 Kasım'da oynayacağımız EHF Ligi eleme maçını da iyi bir sonuçla oynar ve buraya geri döneriz." dedi

Oyunculardan Betül Yılmaz ise iyi bir mücadele sergilediklerinin altını çizerek, "Çalıştıklarımızı tamamen yaptık diyemeyiz ama en azından hak ettiğimiz sonucu elde ettik. Haftaya Macaristan temsilcisi Vaci NKSE takımıyla mücadelemiz olacak, artık lige ara verip oraya motive olacağız." diye konuştu.