Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da çöp poşetinde bulunan bebeğin babası olduğu şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı

        Kastamonu'da çöp konteynerinde bulunan yeni doğan bebeğin babası olduğundan şüphelenilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 12:22 Güncelleme: 05.11.2023 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da çöp poşetinde bulunan bebeğin babası olduğu şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da çöp konteynerinde bulunan yeni doğan bebeğin babası olduğundan şüphelenilen kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerinin yanında bir erkek bebeğin bulunmasının ardından başlattıkları inceleme kapsamında bebeğin babası olduğundan şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı.

        Şüpheli ile bebek arasında biyolojik bağ olup olmadığı DNA testi ile tespit edilecek.

        Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta 2 Kasım'da vatandaşlar çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bebek bulunduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, bebek sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.

        Polis ekiplerince bebeğin annesi olduğu belirlenen 16 yaşında bir çocuk gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        CHP yeni genel başkanını seçti
        CHP yeni genel başkanını seçti
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        İstanbul'daki 10 barajdan 3'ü "alarm" veriyor
        İstanbul'daki 10 barajdan 3'ü "alarm" veriyor
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest tespit edildi
        6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest tespit edildi
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi!
        Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi!
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?

        Benzer Haberler

        Kastamonu Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçının ardından
        Kastamonu Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçının ardından
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Kastamonu'da patlayan mutfak tüpü nedeniyle evde hasar oluştu
        Kastamonu'da patlayan mutfak tüpü nedeniyle evde hasar oluştu
        İtalyan gezgin bisikletle dünya turu yapıyor
        İtalyan gezgin bisikletle dünya turu yapıyor
        AK Parti Kastamonu Kadın Kollarından Tosya'da 53 yapının yandığı köye ziyar...
        AK Parti Kastamonu Kadın Kollarından Tosya'da 53 yapının yandığı köye ziyar...
        Kastamonu'da yangında zarar gören 53 yapının enkazını kaldırma çalışmaları...
        Kastamonu'da yangında zarar gören 53 yapının enkazını kaldırma çalışmaları...