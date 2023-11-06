Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da 7 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, düğün evinde ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 7 kişi hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 00:39 Güncelleme: 06.11.2023 - 00:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da 7 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, düğün evinde ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 7 kişi hastaneye başvurdu.

        Uğrak köyü Musrat Mahallesi'nde düğüne katılan davetlilerden bazıları, ikram edilen yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

        Ambulanslar ve özel araçlarla hastaneye götürülen 7 kişi tedavi altına alındı.

        Yedikleri yemekten zehirlendikleri üzerinde durulan şahısların tedavileri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'de internet ve telefon hizmetleri tamamen kesildi
        Gazze'de internet ve telefon hizmetleri tamamen kesildi
        Üst geçidi kullanmayan 2 kadına otobüs çarptı
        Üst geçidi kullanmayan 2 kadına otobüs çarptı
        İsrail güvenli diye yönlendirdiği bölgeleri bombaladı
        İsrail güvenli diye yönlendirdiği bölgeleri bombaladı
        Parkta çıkan kavga ölümle bitti!
        Parkta çıkan kavga ölümle bitti!
        "Beşiktaş seçimini yaptı!"
        "Beşiktaş seçimini yaptı!"
        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        Beşiktaş 12 dakikada yıkıldı!
        Beşiktaş 12 dakikada yıkıldı!
        Yılmaz'dan olay açıklamalar!
        Yılmaz'dan olay açıklamalar!
        Dilan Polat: Ben sadece reklam yaptım
        Dilan Polat: Ben sadece reklam yaptım
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da çöp poşetinde bulunan bebeğin babası olduğu şüphesiyle bir kiş...
        Kastamonu'da çöp poşetinde bulunan bebeğin babası olduğu şüphesiyle bir kiş...
        Kastamonu Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçının ardından
        Kastamonu Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçının ardından
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Kastamonu'da patlayan mutfak tüpü nedeniyle evde hasar oluştu
        Kastamonu'da patlayan mutfak tüpü nedeniyle evde hasar oluştu
        İtalyan gezgin bisikletle dünya turu yapıyor
        İtalyan gezgin bisikletle dünya turu yapıyor