Kastamonu'da 7 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, düğün evinde ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 7 kişi hastaneye başvurdu.

Uğrak köyü Musrat Mahallesi'nde düğüne katılan davetlilerden bazıları, ikram edilen yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Ambulanslar ve özel araçlarla hastaneye götürülen 7 kişi tedavi altına alındı.

Yedikleri yemekten zehirlendikleri üzerinde durulan şahısların tedavileri sürüyor.

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