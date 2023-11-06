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        AK Parti Kastamonu milletvekilleri Uluay ve Ekmekci Tosya'yı ziyaret etti

        AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Tosya'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 10:16 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:21
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        AK Parti Kastamonu milletvekilleri Uluay ve Ekmekci Tosya'yı ziyaret etti
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        AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Tosya'yı ziyaret etti.

        AK Parti Tosya İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen milletvekilleri, yeni göreve gelen AK Parti Tosya İlçe Teşkilatı üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulundu.

        Burada konuşan AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, hem hayırlı olsun demek, hem de istişare yapmak üzere ilçeyi ziyaret ettiklerini söyledi.

        Yeni yönetimin yeni zaferler elde edeceğini belirten Ünlü, şunları kaydetti:

        "Eski, yeni, yedek ve asil ayrımı olmaksızın herkes bizim için partimizin birer neferidir. Biz bugüne kadar elde ettiğimiz zaferleri ve kazanımları hep parti teşkilatlarımız sayesinde elde ettik. Önceki dönemde görev alan emek veren partimizin kuruluşundan bugüne kadar davamız için, partimiz için, Tosya'mız için mücadele eden tüm AK Partili büyüklerimize ve kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Allah razı olsun. Allah yeni oluşan bu yönetime hayırlı hizmet yapmasını nasip eylesin."

        AK Parti Tosya İlçe Başkanı Hasan Mete Dikişci ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hep birlikte başarılı çalışmalara imza atacaklarını kaydetti.

        Ziyarete, AK Parti Kastamonu İl Başkan Yardımcısı Mehdi Yenikomşuoğlu ve partililer de yer aldı.

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