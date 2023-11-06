Tosya ilçesinde kermes düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Recep Efendi Yatılı Kız Kuran Kursu öğrencileri Filistinliler yararına kermes düzenlendi.

Tosya Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen kermeste, gazetecilere açıklamalarda bulunan Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, Filistin'de bugüne kadar görülmemiş bir soykırımın yaşandığını söyledi.

Yaşanan bu vahşet karşısında yüreklerinin parçalandığını belirten Mola, şunları kaydetti:

"Dünya buna çok sessiz kalıyor. Bu kermesin hazırlanması Müslüman Türk milletinin bu konuya ne kadar hassasiyet gösterdiğinin açık bir ifadesi. Hanım kardeşlerimiz, 'benimde bir katkım olur mu?' gayretiyle bu güzel hazırlıkları yapmışlar. Allah onlardan razı olsun. İnşallah en kısa sürede bu soykırım, bu acı sona erer. Bu vesileyle bu güzel organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan'ın yaptığı duanın ardından katılımcılar, stantları ziyaret etti.

Çeşitli hediyelik eşya, yemek, tatlı ve kitapların satışa sunulduğu kermes, 4 gün boyunca açık kalacak.