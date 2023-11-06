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        Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da uyuşturucu suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:34 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:44
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        Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da uyuşturucu suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda yapılan çalışmada "kullanmak için uyuşturucu madde veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl 1 ay ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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