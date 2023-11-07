Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da, el fenerinin içinde uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı

        Kastamonu'da, el fenerinin içerisine uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 13:56 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da, el fenerinin içinde uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da, el fenerinin içerisine uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Y.E'nin ikametinde yapılan aramada, el fenerinin pil koyma ünitesine gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

        Ruhsatsız tabanca ve av tüfeğinin de ele geçirildiği operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        Akılalmaz penaltı
        Akılalmaz penaltı
        92 yaşındaki adama kanlı pusu!
        92 yaşındaki adama kanlı pusu!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        Başsavcılıktan Can Atalay görüşü
        Başsavcılıktan Can Atalay görüşü
        Özel'den ittifak açıklaması: Kapımız açık
        Özel'den ittifak açıklaması: Kapımız açık
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"

        Benzer Haberler

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı Küre ilçesini ziyaret etti
        Kastamonu Valisi Meftun Dallı Küre ilçesini ziyaret etti
        Kastamonu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Kastamonu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Kastamonu'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kastamonu'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kastamonu'da 24 litre kaçak alkolle yakalanan şüpheli gözaltına alındı
        Kastamonu'da 24 litre kaçak alkolle yakalanan şüpheli gözaltına alındı
        Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Kastamonu'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı