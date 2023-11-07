Kastamonu'da, el fenerinin içinde uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı

Kastamonu'da, el fenerinin içerisine uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Y.E'nin ikametinde yapılan aramada, el fenerinin pil koyma ünitesine gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

Ruhsatsız tabanca ve av tüfeğinin de ele geçirildiği operasyonda şüpheli gözaltına alındı.