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        Kastamonu'da çöp poşetinde bulunan bebekle ilgili gözaltına alınan anne tutuklandı

        Kastamonu'da yeni doğan erkek bebeğin çöp konteynerinin yanında poşetin içinde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki annesi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:51 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:51
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        Kastamonu'da çöp poşetinde bulunan bebekle ilgili gözaltına alınan anne tutuklandı
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        Kastamonu'da yeni doğan erkek bebeğin çöp konteynerinin yanında poşetin içinde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki annesi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan bebeğin annesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süre tedavi gördü.

        Tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        ​​​​​​​Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta 2 Kasım'da vatandaşlar çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bebek bulunduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, bebek sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.

        Polis, bebeğin 17 yaşındaki annesi ile babası olduğu iddia edilen şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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