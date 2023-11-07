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        Kastamonu'da üniversite öğrencileri uyuşturucuya karşı bilinçlendirildi

        Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 16:37 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:28
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        Kastamonu'da üniversite öğrencileri uyuşturucuya karşı bilinçlendirildi
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        Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı bilgilendirildi.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bilinçli Gençlik Sağlıklı Toplum Projesi kapsamında Kastamonu Üniversitesinde farklı fakülte ve meslek yüksek okullarında eğitim gören 502 öğrenciye madde bağımlılığına karşı eğitim verildi.

        Eğitimde narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı kullanımı ve etkileri, uyuşturucu satılan yerler ile kullanılan mekanlar, uyuşturucu suçlarında yasal durum konuları anlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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