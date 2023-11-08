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        Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

        Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 13:57 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:54
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        Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu çerçevede kent merkezinde düzenlenen operasyonda H.Y. ve B.M. arazide izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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