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        Boksör kardeşler Fatih ve Can Kaya, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor

        BİLAL KAHYAOĞLU - Boksör kardeşler Fatih ve Can Kaya, 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyalarla dönmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:08
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        Boksör kardeşler Fatih ve Can Kaya, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor
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        BİLAL KAHYAOĞLU - Boksör kardeşler Fatih ve Can Kaya, 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyalarla dönmek istiyor.

        Boksa 2016 yılında başlayan 22 yaşındaki Fatih Kaya, 19 yaşındaki kardeşi Can'ın da bu spora başlamasına vesile oldu. Birlikte antrenmanlara giden ağabey-kardeş, bu yıl düzenlenen 22 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'na ilk kez birlikte katıldı.

        Bu şampiyonada sıkletlerinde her ikisi de altın madalya kazanan milli boksör kardeşler, Karadağ'da 10-20 Kasım tarihlerinde yapılacak 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

        Ağabey-kardeş, Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak için yoğun şekilde çalışıyor.

        Can Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyi sayesinde boksa başladığını söyledi.

        Boksa başladıktan 8 ay sonra Türkiye şampiyonu olduğunu belirten Can, "3 Türkiye şampiyonluğum var. İnşallah bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefimiz var. Ben ilk defa 22 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Ağabeyimle ilk kez bir şampiyonaya katıldık. Ben daha alttan geliyorum. Ben 54 kiloda, ağabeyim 67 kiloda Türkiye şampiyonu olduk. Bu, çok mutlu edici bir şey." dedi.

        Çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini dile getiren Can, "Avrupa Şampiyonası ile ilgili çok sıkı çalışma geçirdik. Hedefimiz çok büyük, çok iyi çalıştık. İnşallah hedefimiz şampiyonluk." ifadesini kullandı.

        - Fatih Kaya: "Ailemizi, ülkemizi mutlu edebilirsek ne mutlu bize"

        Fatih Kaya ise antrenör İsa Daştan sayesinde boksa başladığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Hocam, kardeşimi de beğendi. Sabah akşam beraber antrenmanlara gelmeye başladı. Kampa gelmeden önce de kendimize güvendik, inandık. Beraber Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda ikimizin de hedefi altın madalya. Takım halinde de şampiyon olacağız inşallah. Babam Türkiye Şampiyonası'nda iki altın madalya takarken çok heyecanlandı, hatta ağladı. Bunu götürsek daha da mutlu olur. Ailemizi, ülkemizi mutlu edebilirsek ne mutlu bize."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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