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        Başkan Kavaklıgil altyapı çalışmalarını inceledi

        Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, altyapı çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 18:49 Güncelleme: 09.11.2023 - 18:49
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        Başkan Kavaklıgil altyapı çalışmalarını inceledi
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        Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, altyapı çalışmalarını inceledi.

        Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Üçolukları ile Bahçelievler mahallesindeki altyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

        Yeni Üçolukları Mesire ve Yaşam Alanı'ndaki çalışmalarda sona yaklaşıldığına işaret eden Kavaklıgil, şunları kaydetti:

        "Çalışmalarının planlanan zamanda bitmesi ve değerli hemşehrilerimizin kullanmaya başlaması en büyük mutluluğumuz olacaktır. Geçtiğimiz günlerde Vali Aydın Arslan Caddesi'nde başlatmış olduğumuz üstyapı revize çalışması sona doğru yaklaşırken, Hacı Bektaşi Veli Caddesi, Osmanlı Caddesi-Kıbrıs Sokak ve Ömür Sokak'taki çalışmalar sona erdikten sonra bu bölge yeni çehresine kavuşacak."

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