Tosya Dipsizgöl Tabiat Parkı hizmete açıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yer alan Dipsizgöl Tabiat Parkı, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

İlçenin Çifter köyü mevkisinde, D-100 kara yoluna 8 kilometre mesafede yer alan Tosya Dipsizgöl Tabiat Parkı, off road, karavan, motosiklet ve trekking alanlarında hizmet veriyor.

Tosya Dipsizgöl Tabiat Parkı işletme sahibi İsmail Cesur, gazetecilere, tesisin birçok özelliği bünyesinde barındırdığını söyledi.

Tesisin teknik özelliklerinden bahseden Cesur, "Böyle bir komplike, kendi kendine yetebilen bir tesis, ne Türkiye'de ne de Avrupa'da var. Yani siz tesisin içinde, karavanınızla, motosikletinizle geldiğiniz zaman, motosikletin ışık sistemlerinden, balatasından, yağından hatta benzinine kadar her şeyini atölye otel barlarımızda bulma imkanınız var." dedi.

Tesisi 3 senede şimdiki haline getirdiklerini anlatan Cesur, misafirleri kabul etmeye başladıklarını kaydetti.

İşletmeci Hatice Kübra Cesur ise tesiste 13 bungalov ve 4 yatak kapasiteli taş ev bulunduğunu dile getirerek, "Burada yaklaşık 40 kişiye kadar konaklama yapılabiliyor. Yine 120 kişi kapasiteli piknik alanlarımız var. Herkes kendi mangalını pişirebiliyor ya da restoranımızdan faydalanabiliyor. Bir kış bahçemiz var. Yöresel lezzetler tadacağız. Burada kendi taş fırınımız var." ifadelerini kullandı.