Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede durdurulan bir kişinin üzerinde ve ikametindeki aramada 22 bin 400 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.