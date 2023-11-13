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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:32 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:32
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu çerçevede durdurulan bir kişinin üzerinde ve ikametindeki aramada 22 bin 400 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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