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        Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:22 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:29
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        Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri gümrük kaçağı ürünleri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

        Kent merkezinde düzenlenen operasyon kapsamında, ​​​​​​iki kişinin ikametinde yapılan aramada, 91 şişe çeşitli markalarda gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

        Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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