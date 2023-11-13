Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri gümrük kaçağı ürünleri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyon kapsamında, ​​​​​​iki kişinin ikametinde yapılan aramada, 91 şişe çeşitli markalarda gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

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