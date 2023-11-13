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        Kastamonu'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, ciple otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:29 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:42
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        Kastamonu'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, ciple otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        H.A. yönetimindeki 34 AE 3744 plakalı cip, Çaykapı köyü kavşağında, sürücünün kimliği öğrenilemeyen 16 BB 537 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü H.A. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan S.A, E.A, A.A, S.G. ve M.A. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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