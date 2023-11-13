Kastamonu'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, ciple otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

H.A. yönetimindeki 34 AE 3744 plakalı cip, Çaykapı köyü kavşağında, sürücünün kimliği öğrenilemeyen 16 BB 537 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü H.A. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan S.A, E.A, A.A, S.G. ve M.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.