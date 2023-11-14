Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi suçüstü yakalandı. Zanlıların üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ile içimde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden T.S. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.