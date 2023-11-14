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        Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 13:01 Güncelleme: 14.11.2023 - 13:01
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        Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan tutuklandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi suçüstü yakalandı. Zanlıların üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ile içimde kullanılan düzenek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden T.S. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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