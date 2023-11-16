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        Kastamonu'da 4 hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 4 hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:33 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:33
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        Kastamonu'da 4 hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 4 hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "silahlı tehdit" suçundan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K, "hırsızlık"tan 2 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E, "konut dokunulmazlığının ihlali"nden 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ve çeşitli suçlardan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.E, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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