Kastamonu'da bir evde çıkan yangında yaşlı çift dumandan etkilendi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.

Boyran Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde 5 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden apartman sakinleri itfaiyeye haber verdi.

Yangına uykularında yakalanan Ahmet (83) ve Şerife Manoğlu (80) çifti, komşuları tarafından evden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İnebolu Belediyesi itfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü.

Dumandan etkilenen yaşlı çift, 112 Acil Servis ekibi tarafından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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