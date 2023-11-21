Kastamonu'da "Geri Dönüşebilir Atıklardan Tasarım Yarışması" düzenlenecek
Kastamonu Belediyesi tarafından ortaokul öğrencileri için "Geri Dönüşebilir Atıklardan Tasarım Yarışması" düzenlenecek.
Kastamonu Belediyesi tarafından ortaokul öğrencileri için "Geri Dönüşebilir Atıklardan Tasarım Yarışması" düzenlenecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentteki ortaokul öğrencileri için yapılacak olan Geri Dönüşebilir Atıklardan Tasarım Yarışması başvurularının bugün başladığı ve 9 Şubat 2024'e kadar devam edeceği kaydedildi.
Açıklamada, birinciye laptop, ikinciye tablet, üçüncüye akıllı saat verileceği aktarılırken, ilk 10'a girenlere ise kol saati verileceğini belirtildi.
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