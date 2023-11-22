Kastamonu Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak

Kastamonu Belediyesi, personelin maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli ödeme sistemi TROY'a taşınması kararı aldı.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kastamonu Belediyesi olarak tüm çalışma arkadaşlarımızın maaş ödemeleriyle, belediyemize ait ödeme sistemlerini yerli ve milli ödeme sistemi olan TROY karta taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vidinlioğlu, tüm şahsi hesaplarını da TROY karta taşıdığını kaydetti.