Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak

        Kastamonu Belediyesi, personelin maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli ödeme sistemi TROY'a taşınması kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 16:07 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu Belediyesi, personelin maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli ödeme sistemi TROY'a taşınması kararı aldı.

        Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kastamonu Belediyesi olarak tüm çalışma arkadaşlarımızın maaş ödemeleriyle, belediyemize ait ödeme sistemlerini yerli ve milli ödeme sistemi olan TROY karta taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Vidinlioğlu, tüm şahsi hesaplarını da TROY karta taşıdığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Vahşet! Yemek yerken eski eşini öldürdü!
        Vahşet! Yemek yerken eski eşini öldürdü!
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İnsan tacirlerinin alıkoyduğu 2 kişi 3.kattan atladı!
        İnsan tacirlerinin alıkoyduğu 2 kişi 3.kattan atladı!
        10 milyon Euro'luk tartışma
        10 milyon Euro'luk tartışma
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Kendisiyle görüşmek istemeyen üvey annesini öldürdü!
        Kendisiyle görüşmek istemeyen üvey annesini öldürdü!
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da ekiplerin kapalı köy yollarını açmak için mesaisi sürüyor
        Kastamonu'da ekiplerin kapalı köy yollarını açmak için mesaisi sürüyor
        Kastamonu'da kar yağışı sonrası ormanlar dronla görüntülendi
        Kastamonu'da kar yağışı sonrası ormanlar dronla görüntülendi
        İhsangazispordan, kale direğinin belirlenen ölçülerde olmadığı için iptal e...
        İhsangazispordan, kale direğinin belirlenen ölçülerde olmadığı için iptal e...
        Kastamonu'da Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere 2 bin mont ve bot...
        Kastamonu'da Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere 2 bin mont ve bot...
        "Dağların Oğlu" Kastamonu'da üniversite öğrencilerine doğa yaşamını anlattı
        "Dağların Oğlu" Kastamonu'da üniversite öğrencilerine doğa yaşamını anlattı
        Kastamonu'da "Geri Dönüşebilir Atıklardan Tasarım Yarışması" düzenlenecek
        Kastamonu'da "Geri Dönüşebilir Atıklardan Tasarım Yarışması" düzenlenecek