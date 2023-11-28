Kastamonu'da üniversite öğrencileri madde bağımlılığına karşı bilgilendirildi

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri uyuşturucu ve madde bağımlılığının zararlarına karşı bilgilendirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bilinçli Gençlik Sağlıklı Toplum Projesi kapsamında Kastamonu Üniversitesinde farklı fakültelerdeki 548 öğrenciye madde bağımlılığına karşı eğitim verildi.

Eğitimde, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığının etkileri ve zararları gibi konularda bilgilendirmede bulunuldu.

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