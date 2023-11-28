Kastamonu'da kış lastiği denetimi yapıldı Kastamonu'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik 15 Nisan 2024'e kadar devam edecek zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kastamonu'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik 15 Nisan 2024'e kadar devam edecek zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması, kentte Valilik kararıyla 27 Kasım'a çekilmişti.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri il genelinde araç lastiklerinin diş derinliklerini kontrol ederek sürücülere uyarılarda bulundu.