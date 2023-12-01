Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da Engelsiz Yaşam Merkezi açıldı

        Kastamonu'da özel bireylerin sosyalleşmesini sağlayacak Engelsiz Yaşam Merkezi, düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 17:35 Güncelleme: 01.12.2023 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da Engelsiz Yaşam Merkezi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da özel bireylerin sosyalleşmesini sağlayacak Engelsiz Yaşam Merkezi, düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

        Kastamonu Belediyesince projelendirilen, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek sağlamasıyla tamamlanan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde resim, spor, müzik, el sanatları gibi çeşitli atölyeler bulunuyor.

        Merkezde, özel eğitim gerektiren bireylerin ilgi ve beceri alanlarına göre kurslar düzenlenerek bilgi ve becerilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri sağlanacak.

        Vali Meftun Dallı, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, herkesin bir engelli adayı olduğunu söyledi.

        Erişilebilirlik konusunda katedilen yolun takdir edildiğini ama gidilecek daha çok yol bulunduğunu vurgulayan Dallı, hizmet binalarının bir an önce engellilerin de rahatlıkla kullanabileceği hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

        Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Engelsiz Yaşam Merkezi'ni hizmete açmaktan dolayı sevinçli olduklarını dile getirerek, "Ailelerin yüzündeki sevinci, çocukların gülen yüzünü görmek her şeyin çok ötesinde ve her şeyden çok daha anlamlı. Birçok projeyi hayata geçirdik. Maddi olarak bu proje belki de en düşük projelerden biriydi fakat manevi olarak çok haz aldığım proje bu oldu." diye konuştu.

        KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, engelli bireylerin sosyal ve kültürel etkinliklerden faydalanabilmesi açısından merkezin çok gerekli olduğunu kaydetti.

        Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, kentteki özel bireyleri Çankırı'nın Çerkeş ilçesine götürmekten yorulduklarını, hizmete alınan merkez ile buna gerek kalmadığını ifade etti.

        Konuşmaların ardından dua edilip kurdele kesildi, ardından katılımcılar tarafından merkez gezildi.

        Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile özel bireyler ve aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da karla mücadelede kullanılacak 11 iş makinesi hizmete sunuldu
        Kastamonu'da karla mücadelede kullanılacak 11 iş makinesi hizmete sunuldu
        Kastamonu'da 7 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 7 firari hükümlü yakalandı
        İnebolu Limanı'nda fırtınada hasar gören mendirek dronla görüntülendi
        İnebolu Limanı'nda fırtınada hasar gören mendirek dronla görüntülendi
        Kastamonu'daki Uluslararası Vocathlon Mesleki Girişim Maratonu sona erdi
        Kastamonu'daki Uluslararası Vocathlon Mesleki Girişim Maratonu sona erdi
        Kastamonu'da fırtınanın ardından mahsur kalan balıkçı tekneleri için çalışm...
        Kastamonu'da fırtınanın ardından mahsur kalan balıkçı tekneleri için çalışm...
        İnebolu sahilinde karaya oturan geminin yakıtının tahliyesine başlandı
        İnebolu sahilinde karaya oturan geminin yakıtının tahliyesine başlandı