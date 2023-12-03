Kastamonu'da silahlı kavgada vurulan kişi öldü
Kastamonu'da yaşanan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Kastamonu'da yaşanan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yolkonak köyü Yukarıyuva Mahallesi'nde, Fuat Camcı (19) ile F.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.D, tüfekle Camcı'ya ateş etti.
Yaralanan Camcı, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Camcı, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
F.D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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