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        Kastamonu'da silahlı kavgada vurulan kişi öldü

        Kastamonu'da yaşanan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 15:22 Güncelleme: 03.12.2023 - 15:22
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        Kastamonu'da silahlı kavgada vurulan kişi öldü
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        Kastamonu'da yaşanan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yolkonak köyü Yukarıyuva Mahallesi'nde, Fuat Camcı (19) ile F.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.D, tüfekle Camcı'ya ateş etti.

        Yaralanan Camcı, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Camcı, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        F.D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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