Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

Merkez ilçede düzenlenen operasyonda A.Ç'nin aracında 195 gram metamfetamin ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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