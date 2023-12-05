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        Tosya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 17:03 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:03
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        Tosya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        A.Ş. (47) yönetimindeki 37 ACL 781 plakalı motosiklet, Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mevkisinde, karşı yönden gelen M.K'nin (39) kullandığı 37 KD 426 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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