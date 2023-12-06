Kastamonu'da çıkan baca yangını söndürüldü

Kastamonu'da bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bacasında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

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