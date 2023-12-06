Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, çalışmaları denetledi
Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını inceledi.
Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını inceledi.
Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediye çalışmalarını incelediğini, Bahçelievler Mahallesi'nde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.
Çaybaşı Caddesi, Yanardağ ve Öztürk sokaklarının yeni görünüme ve yeni yüzüne kavuştuğunu anlatan Kavaklıgil, belediye olarak alt ve üstyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.