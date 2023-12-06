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        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, çalışmaları denetledi

        Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:54 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:54
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        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, çalışmaları denetledi
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        Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını inceledi.

        Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediye çalışmalarını incelediğini, Bahçelievler Mahallesi'nde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

        Çaybaşı Caddesi, Yanardağ ve Öztürk sokaklarının yeni görünüme ve yeni yüzüne kavuştuğunu anlatan Kavaklıgil, belediye olarak alt ve üstyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydetti.

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