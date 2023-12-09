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        Kastamonu kadınları 104 yıl sonra şimdi de Gazze için telgraf çekecek

        ÖZGÜR ALANTOR - Anadolu'nun işgaline karşı haklı seslerini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da ilk kadın mitinginin gerçekleştirildiği Kastamonu'da, 104. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 11:23 Güncelleme: 09.12.2023 - 11:23
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        Kastamonu kadınları 104 yıl sonra şimdi de Gazze için telgraf çekecek
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        ÖZGÜR ALANTOR - Anadolu'nun işgaline karşı haklı seslerini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da ilk kadın mitinginin gerçekleştirildiği Kastamonu'da, 104. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

        Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Hanımlar Cemiyeti öncülüğünde 10 Aralık 1919'da Kız Öğretmen Okulu bahçesinde toplanan 3 binden fazla kadın, ilk kadın mitingini gerçekleştirdi.

        Mitinge katılan kadınlar tarafından ABD Başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi ile İtalya ve İngiltere kraliçelerine telgraf çekildi. Telgraf, o gün mitingde de okundu.

        Kastamonu 10 Aralık Kadın Platformu Derneği Başkanı Ayten Kızıltan, AA muhabirine, Kastamonulu kadınların, bazı devlet başkanı veya cumhurbaşkanlarının eşlerine telgraf çekerek işgali durdurmaları ve ülkelerini terk etmelerini istediklerini söyledi.

        Kadınların, dünyaya Anadolu insanının sesini duyurmaya çalıştığına işaret eden Kızıltan, "Bugün, Kastamonu kadınının gurur günü. Vatanseverlik, cesaret ve fedakarlığın timsali olan ninelerimizin seslerini duyurdukları bu günü 29 yıldır etkinliklerle anıyoruz." dedi.

        - Filistin halkının sesini duyurmak için dünya milletlerine telgraf çekilecek

        Bu yıl da çeşitli sportif ve sanatsal etkinlikler yapılacağını belirten Kızıltan, "Bu sene Kışla Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü olacak. Ardından meydanda çelenk sunma programı gerçekleştirilecek. Çelenk töreninden sonra PTT'den yine dünya milletlerine 104 yıl önce yapıldığı gibi, aynı ruh ve heyecanla Filistin'deki mezalimi kınamak için telgraflar çekeceğiz. Daha sonra panelimiz var, 'Ya İstiklal Ya Ölüm' isimli serginin açılışı olacak. Akşam da konser olacak." diye konuştu.

        Kızıltan, Türk kadınının o tarihte çok önemli bir cesaret örneği gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Kadınlar o tarihte ülkemizin işgalini, yapılan zulümleri kınamak ve artık buna 'Dur' demek için o ülkelerin erkeklerine değil, kendileri gibi düşünen kadınlarına telgraf çekerek, 'Eğer ülkemizi terk etmezlerse evlatlarımızla birlikte öleceğiz' demişlerdir. Türk kadınının, Kastamonu kadınının gurur günü olan bugünde cesaretin, vatanseverliğin timsali olan ninelerimiz o günkü şartlarda kan gölüne dönen ülkemizde barışla bu işin çözülmesini dünyaya haykırmışlardır. 10 Aralık ilk kadın mitingi, Kastamonu kadınının gurur günü olmakla beraber dünya kadınları için de özgürlüğün, bağımsızlığın haykırıldığı gündür."

        Kızıltan, tüm kadınları programlara davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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