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        Kastamonu'da sis etkili oluyor

        Kastamonu'da sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 15:25 Güncelleme: 09.12.2023 - 15:25
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        Kastamonu'da sis etkili oluyor
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        Kastamonu'da sis etkili oldu.

        Bölgede etkisini artıran sis, merkez, Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisi, Çevreyolu ve İstanbul Yolu'nda görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.

        Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

        Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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