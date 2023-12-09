Kastamonu'da sis etkili oluyor Kastamonu'da sis etkili oldu.

Kastamonu'da sis etkili oldu.

Bölgede etkisini artıran sis, merkez, Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisi, Çevreyolu ve İstanbul Yolu'nda görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.