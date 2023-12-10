Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde sis etkili oldu

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda geçen haftalarda yağan kar büyük oranda eridi.

Yurduntepe ve Ilgaz kayak merkezlerinde belirli aralıklarla sis etkili olmaya başladı.

Rüzgarın etkisiyle zaman zaman açılan sis, çam ağaçları arasında güzel görüntüler oluşturdu.

Trafik ekipleri, Ilgaz Dağı geçidini kullanan sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

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