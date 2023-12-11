Kastamonu'da 16 bin 506 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da polis ekiplerince durdurulan araçta 16 bin 506 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, istihbarat çalışması sonucu kent merkezinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 16 bin 506 sentetik hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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