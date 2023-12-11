Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da 16 bin 506 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Kastamonu'da polis ekiplerince durdurulan araçta 16 bin 506 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 17:02 Güncelleme: 11.12.2023 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da 16 bin 506 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da polis ekiplerince durdurulan araçta 16 bin 506 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekipler, istihbarat çalışması sonucu kent merkezinde bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 16 bin 506 sentetik hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O saldırgan yakalandı: İşte ilk ifadesi!
        O saldırgan yakalandı: İşte ilk ifadesi!
        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Kerem'den transfer mesajı!
        Kerem'den transfer mesajı!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        Szymanski kasırgası!
        Szymanski kasırgası!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 66 şüpheliden 11'i tutuklan...
        Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 66 şüpheliden 11'i tutuklan...
        Bağ evlerine giren 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Bağ evlerine giren 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Kastamonu'da yaban hayatı akademisyenlerce mercek altına alındı
        Kastamonu'da yaban hayatı akademisyenlerce mercek altına alındı
        JAK timleri Ilgaz Dağı'nda kurtarma tatbikatı yaptı
        JAK timleri Ilgaz Dağı'nda kurtarma tatbikatı yaptı
        Kastamonu'da bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da TRT sanatçıları konser verdi
        Kastamonu'da TRT sanatçıları konser verdi