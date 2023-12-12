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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

        Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 13:02 Güncelleme: 12.12.2023 - 13:02
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı
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        Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda kimlikleri belirlenen zanlıların üstlerinde ve araçlarındaki aramada 132 reçeteye tabi uyuşturucu nitelikli hap, 1,38 gram esrar, bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

        Olayla ilgili 9 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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