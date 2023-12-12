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        Kastamonu'da "Kafes-18 Operasyonu"nda 12 kişi yakalandı

        Kastamonu'da suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:30 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:30
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        Kastamonu'da "Kafes-18 Operasyonu"nda 12 kişi yakalandı
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        Kastamonu'da suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde 37 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-18 Operasyonu kapsamında Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 22 adrese operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 217 tabanca fişeği, 35 gram esrar, 14 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 12 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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