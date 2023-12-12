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        Kastamonu Belediyesi karla mücadeleye hazır

        Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, belediye olarak karla mücadeleye hazır olduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:21 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:48
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        Kastamonu Belediyesi karla mücadeleye hazır
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        Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, belediye olarak karla mücadeleye hazır olduklarını bildirdi.

        Vidinlioğlu, belediyenin Dış Hizmetler Yerleşkesi'nde gerçekleştirdiği toplantının ardından kış hazırlıklarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinden dolayı mevsimlerin normalin üstünde geçtiğini, bundan dolayı kış hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

        ﻿Karla mücadele kapsamında ekiplerin 7/24 hazır beklediğini aktaran Vidinlioğlu, "Bu kapsamda bin 100 ton tuz, 4 bin ton kum, 5 kar küreme ve tuz serme aracı, 2'si kar küreme bıçaklı 10 adet bekoloder, 5 yükleyici, 4 greyder, 5 bobcat, 5 traktör, 6 açık kasa kamyonet, kaldırımlar için 5 kar temizleme makinesiı, 3 kepçe ve 20 ton solüsyon ile 130 personel kar yağışı ile birlikte harekete geçerek vatandaşların kış koşullarından minimum seviyede etkilenmesi için mücadele edecek." dedi.

        Vidinlioğlu, ihtiyaç duyulması halinde personel ve ekipman sayısında artış yapılacağını sözlerine ekledi.

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