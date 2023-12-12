Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da 9 ayrı suçtan kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da 9 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:40 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da 9 ayrı suçtan kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da 9 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Saraçlar Şehit Recep Şahin Polis Merkezi Amirliği ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda 9 ayrı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G, Honsalar Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Marka değerine yumruk!
        Marka değerine yumruk!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için hapis talebi
        Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için hapis talebi
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        "Eşime baktın" tartışmasında kalbinden bıçaklandı!
        "Eşime baktın" tartışmasında kalbinden bıçaklandı!
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        3 gün ısınıyor sonra soğuk ve yağış...
        3 gün ısınıyor sonra soğuk ve yağış...
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"

        Benzer Haberler

        Kastamonu Belediyesi karla mücadeleye hazır
        Kastamonu Belediyesi karla mücadeleye hazır
        Kastamonu'da "Kafes-18 Operasyonu"nda 12 kişi yakalandı
        Kastamonu'da "Kafes-18 Operasyonu"nda 12 kişi yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı
        Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kastamonu'da ilgi gördü
        Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kastamonu'da ilgi gördü
        Kastamonu'da 16 bin 506 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
        Kastamonu'da 16 bin 506 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
        Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 66 şüpheliden 11'i tutuklan...
        Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 66 şüpheliden 11'i tutuklan...