Kastamonu'da ilk kadın mitingi kutlamaları kapsamında konser düzenlendi
Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da yapılan ilk kadın mitinginin 104'üncü yılı kutlamaları kapsamında Kastamonu Belediyesince konser düzenlendi.
Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da yapılan ilk kadın mitinginin 104'üncü yılı kutlamaları kapsamında Kastamonu Belediyesince konser düzenlendi.
Kastamonu Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde, Kastamonu Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi kursiyerleri sahne aldı.
Türk Halk Müziği Korosu'nun seslendirdiği çeşitli parçalar ilgi görürken, Türk Halk Oyunları Kadın Grubu'nun performansı da beğeni topladı.
Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, konseri icra eden ekibe Çanakkale gezisi sözü verdi.
İlk kadın mitinginin Kastamonu'da yapılmasının iftihar olduğunu belirten Vidinlioğlu, her sene etkinlikleri daha da geliştirmek için çaba gösterdiklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.