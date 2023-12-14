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        Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz kayak sezonu için kar bekliyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde bakım çalışmaları ve hazırlıklar büyük oranda tamamlanırken, yeni sezon için kar yağışı bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:10 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:10
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        Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz kayak sezonu için kar bekliyor
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        ÖZGÜR ALANTOR - Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde bakım çalışmaları ve hazırlıklar büyük oranda tamamlanırken, yeni sezon için kar yağışı bekleniyor.

        "Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu-Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.

        Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile 2020'de açılışı yapılan 5,6 kilometrelik piste sahip Yurduntepe Kayak Merkezi, her yıl İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin birçok kentinden gelen yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

        Burada doğal güzellikler arasında yürüyüş imkanı bulan ziyaretçiler, kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

        Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi.

        Dağda bulunan iki kayak merkezinde de bakım çalışmaları ve hazırlıklar büyük oranda tamamlandı. Şu ana kar kalınlığı çok düşük kalan kayak merkezinde sezonun başlaması için yağış bekleniyor.

        Ilgaz Dağı'nda kamu kurumları ve özel sektöre ait 7 tesiste, yaklaşık 1300 yatak kapasitesi bulunuyor.

        - "Gelenlerin Kastamonu doğa, kültür ve gastronomisini görmelerini çok istiyoruz"

        Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği Kastamonu Temsilcisi ve Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliği Encümen Üyesi Cem Dilimel, AA muhabirine, Kastamonu'nun turizmde ivme kazandığını söyledi.

        Kayak merkezinin bölge turizmi açısından önemli olduğunu dile getiren Dilimel, "800 metrelik eski pistinin yanında geçtiğimiz yıllarda Yurduntepe'de açılan 5 bin 600 metrelik pist bölge turizmine hizmet veriyor. Burada hem snowboard hem de Alp Dağları performansında kayak yapılabilecek pistler oluştu. Zorluk derecesine göre farklı pistler bulunuyor." dedi.

        Birçok bölgeye yakın Ilgaz'ın, ulaşımı kolay bir kayak merkezi olduğunu belirten Dilimel, şunları kaydetti:

        "Kastamonu merkezdeki oteller olarak, Ilgaz Dağı'ndaki otel kapasiteleri dolduktan sonra buradan turlar oluşturarak misafirlerimizi Ilgaz'a götürüyoruz çünkü mesafe çok yakın. Gelenleri Kastamonu'da misafir ediyoruz hem de sabah 10 ve akşam 5'te servisler düzenleyerek misafirlerimizi ağırlamaktayız. Kastamonu artık ulaşılabilen bir yer. İstanbul'dan uçuşlarımız devamlı var. Ilgaz Tüneli'nin açılmasıyla beraber Ankara'dan kayak merkezine ulaşım 2 saate düştü. Gelenlerin Kastamonu doğa, kültür ve gastronomisini görmelerini çok istiyoruz ve heyecanla karın yağmasını bekliyoruz."

        - "Tesislerde hazırlıkların büyük oranda tamamlandığını gördük"

        Bölgeyi gezmeye gelen Berkan Güngör ise Ilgaz Dağı'nı çok sevdiğini ifade ederek, "Kastamonu Üniversitesinde öğretim üyesiyim. Ilgaz çocukluğumuzdan beri sık sık geldiğimiz bir bölge. Bu sene kar yağmadı henüz, kar yağmasını heyecanla bekliyoruz." dedi.

        Ilgaz Dağı'nda çeşitli aktiviteler yaptıklarını dile getiren Güngör, şöyle konuştu:

        "Geldiğimizde tesislerde hazırlıkların büyük oranda tamamlandığını gördük. Sadece kar eksik. Kar yağdığı zaman inşallah burası çok daha güzel olacak. Buraya geldiğimiz zaman teleferik bizim için çok çekici oluyor. Kayak yapıyoruz, kızakla kaymak da bize çocukluğumuzdaki o leğenle ya da çuvalla kaydığımız günleri hatırlatıyor. Buraya kadar gelmişken sucuk ekmek yedikten sonra, sıcak bir çay ya da saleple içimizi ısıtıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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