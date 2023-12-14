Kastamonu'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kastamonu'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

İnönü Mahallesi Kömürkara Sokak'ta Mustafa Hasan Tırpan'a (39), kendine ait iş yerinin içinde bulunduğu sırada yoldan geçen bir araçtan tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tırpan'ı ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tırpan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan zanlı ise polis ekiplerince yakalandı.

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