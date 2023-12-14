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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Kastamonu'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:28
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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Kastamonu'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

        İnönü Mahallesi Kömürkara Sokak'ta Mustafa Hasan Tırpan'a (39), kendisine ait iş yerinde bulunduğu sırada yoldan geçen bir araçtan tabancayla ateş edildi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tırpan'ı ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Tırpan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden araçla kaçtıkları öne sürülen A.C.G. ve F.A, Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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