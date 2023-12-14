Kastamonu'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, suçların önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla operasyonlar gerçekleştirildi.

Kent merkezinde tespit edilen bir eve düzenlenen operasyonda, çeşitli markalarda 60 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, ruhsatsız olan birer tabanca ve tüfek ile 7 fişek ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

Uyuşturucuya yönelik bir başka çalışmada ise ikamet ve iş yerindeki aramada 27 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve 9 av tüfeği kartuşu bulunan zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.