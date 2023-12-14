Kastamonu'da polisler vatandaşları bağımlılıklara karşı bilgilendirdi

Kastamonu'da polisler 1500 vatandaşı internet ve uyuşturucu bağımlılığına karşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte bulunan alışveriş merkezlerinde internet ve uyuşturucu bağımlılıklarıyla mücadele etmek amacıyla stantlar kuruldu.

Stantlarda ekiplerce, halka teknoloji bağımlılığının zararları, güvenli teknoloji kullanımı, sosyal medyanın hayata etkisi, siber güvenlik, siber zorbalık, uyuşturucu maddelerin zararları ve korunma yolları konusunda bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu.

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