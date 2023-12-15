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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 14:43 Güncelleme: 15.12.2023 - 14:43
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bir ikamette yapılan aramada 6,83 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap ile cam düzenek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Ö.H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise bir adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, tabanca fişekleri ile bir miktar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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