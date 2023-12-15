Kastamonu'da kış lastiği denetimi gerçekleştirildi Kastamonu'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik 15 Nisan 2024'e kadar devam edecek zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

Kastamonu'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik 15 Nisan 2024'e kadar devam edecek zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yaptığı denetimlerde, araçların lastik diş derinliklerini ölçtü, şoförleri uykulu yola çıkma konusunda uyardı.

Ekipler, ayrıca kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 2 bin 568 lira ceza uygulanacağını hatırlattı.